Jovem autista desaparecido no Entorno do DF é encontrado

Reprodução

1 de 1 lucas-autista-desaparecido – Foto: ReproduçãoUma família de Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal, pediu ajuda para encontrar Lucas de Oliveira Cardoso, 28 anos. Diagnosticado com autismo leve, ele não era visto desde sexta-feira (24/5). Lucas foi encontrado na noite deste sábado (25) no Parque da Cidade.

De acordo com a família, Lucas vestia uma camiseta vermelha e uma bermuda no dia em que desapareceu. A coluna apurou que a última vez que Lucas teria sido visto por alguém em Águas Lindas foi no momento que ele entrou em um ônibus que teria como destino a Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo familiares, Lucas não tinha o costume de sair sozinho e não tem celular, devido ao diagnóstico de autismo.

A família registrou a ocorrência de desaparecimento na Polícia Civil de Goiás (PCGO), mas pede que quem tiver qualquer informação sobre a localização de Lucas entre em contato.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?