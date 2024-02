Racha no União: Bivar tenta ficar na chefia apesar de acordo com Rueda

O União Brasil sofreu um racha interno pelo comando do partido, que será definido em eleições internas marcadas para esta quinta-feira (29/2).

O presidente nacional, deputado federal Luciano Bivar (PE), tem tentado se manter na chefia da sigla, apesar de haver um acordo para que o atual vice, o advogado Antônio Rueda, assuma o partido. Rueda tem participado ativamente das articulações com o governo federal para garantir cargos ao União.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (27/2), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) confirmou haver um acerto interno para que Rueda fosse eleito presidente nacional e ACM Neto ficasse com a vice-presidência.

A eleição será na quinta-feira para garantir segurança aos novos filiados que poderão ingressar no partido durante a chamada janela partidária, mas o acerto previa que Bivar ficaria até o fim do mandato, que encerraria em maio. A janela é o período no qual vereadores e deputados podem trocar de partido sem perder o mandato e ocorrerá, em 2024, entre os dias 7 de março e 5 de abril.

“Foi acertado que ele ficará até o final do mandato dele, até o mês de maio, mas a eleição será antecipada para que todas as pessoas se sintam protegidas naquele momento em que terá a janela para mudança de partidos”, afirmou Caiado.

Procurado pela coluna, Rueda não quis comentar o caso. Bivar não respondeu a reportagem. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.