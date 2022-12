Jovem de 20 anos morre atacado por abelhas após carro capotar no MS

Um jovem de 20 anos morreu após o veículo em que estava capotar próximo a um enxame e ser atacado por abelhas na tarde de quinta-feira (29), no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As informações são do g1.

De acordo a Polícia Civil, o jovem não sofreu ferimentos com o capotamento, e a morte foi causada pelo ataque das abelhas. Um exame necroscópico ainda vai confirmar a causa.

Duas mulheres, mãe e filha, de 39 e 20 anos, que também estavam no veículo, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o hospital.

O acidente aconteceu por volta de 17h15. As mulheres conseguiram sair do carro, mas o rapaz que estava no banco de trás, não.

Os militares precisaram usar macacão de apicultor para conseguirem resgatar o jovem, que não resistiu e morreu no local do acidente.