Jovem de 22 anos morre esfaqueado em assalto no centro de São Paulo

1 de 1 Imagem de delegacia no Brás, São Paulo – Metrópoles – Foto: Divulgação/Governo de São PauloSão Paulo — Um jovem de 22 anos foi morto esfaqueado durante assalto na Rua Florêncio de Abreu, na Sé, centro de São Paulo, na madrugada deste domingo (10/12). Ele estava na rua com quatro amigos quando foi abordado por cinco assaltantes.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com testemunhas, o jovem teria se recusado a entregar o celular para os suspeitos. Então, um deles o atingiu com uma faca.

A vítima foi socorrida ao Hospital Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram com o celular do jovem e uma bicicleta de outro amigo que estava com ele.

Foram solicitados exames do Instituto Médico Legal e o caso foi registrado como latrocínio no 8°DP (Brás), informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

