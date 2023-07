Atendimento no CTO (Foto: Welsey Morau)

O Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) é uma unidade de referência em Traumato-Ortopedia de Teixeira de Freitas. Tal área é essencial para diagnosticar, tratar e acompanhar lesões que afetam o sistema locomotor. No ano de 2023 foram realizados cerca de 23 mil procedimentos no equipamento, que oferta serviços nas áreas de Fisioterapia, Pilates, Microfisioterapia, Acupuntura e Osteopatia.

Realizando um total de 800 consultas em Ortopedia/Traumatologia e 1200 sessões de fisioterapia por mês, a equipe profissional do CTO (que conta com 12 ortopedistas e 12 fisioterapeutas) realiza o acompanhamento dos pacientes desde a alta do pós-operatório no Hospital Municipal.

Atendimento no CTO (Fotos: Welsey Morau)

Exames médicos, prescrição de medicamentos e execução de cirurgias fazem parte do atendimento oferecido, que conta com o auxílio de recursos tecnológicos de ponta como o equipamento de raio-x, adquirido pela administração pública. Através do aparelho, as imagens são geradas instantaneamente e enviadas de imediato ao profissional de saúde — que obtém informações mais detalhadas sobre a condição do paciente, a fim de orientar o tratamento adequado.

Atendimento no CTO (Fotos: Welsey Morau)

O CTO de Teixeira de Freitas assume um papel de destaque no Extremo Sul da Bahia: sua estrutura moderna e equipe especializada o tornam uma escolha confiável para aqueles que buscam tratamentos ortopédicos de alta qualidade na região. O foco no paciente é uma das principais diretrizes da unidade, buscando sempre proporcionar um acolhimento humano e individualizado.

O post Saúde em Ação: CTO realizou 23 mil procedimentos em 2022; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.