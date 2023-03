Jovem é assassinado em bairro de Teixeira de Freitas

Raí Oliveira Garcia (19 anos), foi assassinado a tiros durante este domingo (26) de março, na região do bairro Liberdade II em Teixeira de Freitas

Criminosos armados adentraram a residência da vítima, localizada na rua Portal da Flores, quando realizava atividade comuns com uma pessoa de sua família. No entanto, isso não impediu que os indivíduos armados lhe arrastassem e posteriormente abrisse fogo.

Na sequência os criminosos fugiram e populares mantiveram contato com a central da Polícia Militar, que mobilizou uma equipe do SAMU 192.

Procedimentos foram realizados pelos profissionais da saúde, mas a vítima não apresenta sinais vitais.

O local do homicídio foi isolado e a polícia civil notificada.

O delegado Manoel Andreeta autorizou o levantamento cadavérico e a equipe tecnica coletou projeteis e cápsulas utilizadas no assassinato, o corpo foi removido para o IML de Teixeira de Freitas.

O material coletado no local e o depoimento de testemunhas fundará as investigações. As armas utilizadas no crime eram de calibre .40, no corpo haviam várias perfurações na cabeça, costas, membros e nádegas.