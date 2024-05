Jovem espancado por PM diz que voltava de entrevista de emprego

São Paulo — O jovem de 26 anos que foi ameaçado e espancado por um policial militar em José Bonifácio, no interior de São Paulo, na tarde de terça-feira (7/5), disse que voltava de uma entrevista de emprego quando foi abordado pelos PMs e que está com tanta dor por causa das agressões que não consegue nem comer.

“Eles agiram desde o começo com ignorância e violência. Estou cheio de dor, todo ferido, com a boca machucada. Não consigo nem comer. Estou com medo também porque eles me ameaçavam a todo momento”, disse Deijair Paulino da Silva ao portal G1. A agressão foi registrada em vídeo (assista abaixo).

Assista:

Segundo a reportagem, Deijair disse que estava com os papéis da empresa onde ele buscava emprego no momento da abordagem dos PMs, o que comprovaria que ele voltava de uma entrevista.

De acordo com o jovem, os policiais se negaram a ver o documento por suspeitarem que ele seria um dos envolvidos em um roubo a uma propriedade rural por possuir características físicas semelhantes às de um dos ladrões.

O vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que um dos PMs diz que não matou a vítima “por dó”, enquanto o outro desfere diversos chutes e socos na vítima caída no chão.

Nas imagens, é possível ver o sargento Marcelo Vitor da Silva abordando Deijair. Enquanto aguarda a chegada do colega, o PM ameaça quebrar uma cadeira na cabeça do jovem e diz não ter medo de ser processado. O suspeito pede para falar com familiares.

Na sequência, uma viatura da PM estaciona em frente ao local. O tenente Iuri Filipe dos Santos desce do veículo e começa a agredir Deijair: “Vai trocar ideia irmão? Corre! Corre, caralh*”.

De acordo com o registro da ocorrência, Deijair foi abordado pelos policiais por volta das 13h porque tinha características semelhantes às de um homem que teria roubado uma propriedade rural horas antes. Ele teria, então, começado a correr em direção a uma área de mata. Os policiais teriam se dividido para tentar realizar a captura.

O relato registrado na Polícia Civil diz que o sargento Vitor conseguiu alcançá-lo e, após luta corporal, conseguiu trazê-lo de volta para a área urbana.

O PM, no entanto, estava sem suas algemas e, após conter o fugitivo, teve que aguardar a chegada do colega com a viatura para conduzir o suspeito à delegacia. É nesse momento que a testemunha começa a gravar.

Versão contradiz vídeo A versão dos policiais sobre os fatos que aconteceram na sequência não condiz com as cenas exibidas na gravação. Segundo o registro policial, o tenente Iuri agiu “de forma enérgica” e “com uso de força física” para quebrar a “resistência” do suspeito.

“Momento em que chegou a viatura com o Tenente Iuri e, de forma enérgica e com uso de força física, quebrou a resistência do autor, possibilitando o algemamento dele”, diz o boletim de ocorrência.

Ciente do vídeo em que Deijair aparece sendo agredido, a equipe de investigação determinou que ele fosse submetido a um exame de corpo de delito. O caso foi registrado como resistência na Delegacia de Polícia de José Bonifácio.

Questionada pelo Metrópoles sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a PM afastou os policiais envolvidos na ocorrência. “A conduta dos policiais contraria os protocolos operacionais da PM, bem como os valores e princípios da Instituição, a qual orienta e capacita continuamente todo o seu efetivo sobre as corretas técnicas de abordagem”, disse a pasta, em nota.

Ainda segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar os fatos. As investigações serão conduzidas pela Corregedoria da PM e incluem as imagens compartilhadas pelo Metrópoles.