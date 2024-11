Jovem morre após confronto com PMs em Trancoso, distrito de Porto Seguro

Um jovem, de 18 anos, foi morto em uma ação policial na tarde desta terça-feira (12) em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu após policiais militares receberem denúncia de homens armados, traficando drogas no bairro Maria Viúva, em Trancoso.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Rafael Santos Bispo foi baleado no confronto com os policiais, enquanto outros suspeitos conseguiram fugir. Rafael teria sido socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Na ação, os PMs apreenderam uma arma, drogas, roupas camufladas e uma capa de colete. A polícia informou que já foi alvo de ataques na localidade durante outras incursões. Ainda segundo o site, nesta quarta-feira (13), uma viatura da Polícia Militar foi alvejada durante uma operação no bairro Vila Parracho, em Porto Seguro.

Disparos atingiram o capô e o para-brisa de uma das viaturas, mas nenhum policial ficou ferido. O fato ocorreu quando os agentes averiguavam uma denúncia de grupo armado, circulando na localidade. Após os disparos, os suspeitos fugiram.