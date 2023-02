Jovem nada com polvo agarrado no corpo em SC: ‘Sensação agoniante’

Era para ser um banho de mar típico na praia da Penha, em Santa Catarina, quando o influenciador Luca Toso, de 23 anos encontrou um polvo. Ele e os amigos tentaram devolver o animal ao mar, mas o molusco não queria se desgrudar dele.

O episódio aconteceu no fim de janeiro e viralizou nas redes sociais.

“Soltamos ele do anzol, colocamos nas costas e entramos na água para libertar, mas ele não foi embora. A gente mergulhou, nadou e fez alguns vídeos e ele não ia embora de jeito nenhum”, disse Luca Toso ao Uol.

Um dos amigos de Luca, Marcos Isaias, acabou com o animal na cabeça. Antes, foi mordido. “Mas isso foi no primeiro momento, depois ele ficou feliz com a gente”, explicou.

Luca conta que a sensação de pegar um polvo nas mãos é “agoniante”, já que há muitas ventosas, que grudam bastante. “Com ele nas costas, foi tranquilo.”

“Já encontramos animais diferentes, mas não com essa interação. Essa foi a primeira vez. Teve um outro episódio em que a gente pescou um cação, mas não foi uma interação natural”, lembra.