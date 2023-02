Juíza determina transferência de autor de chacina em MT para ‘preservar integridade física’

Um dos atiradores da chacina que resultou na morte de sete pessoas, em Sinop-MT, foi transferido para um presídio de Cuiabá por questões de segurança. A determinação é da juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, da 1ª Vara Criminal de Sinop, e ocorreu durante uma audiência de custódia nesta quinta-feira, 23, quando foi detido. Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, aparece nas imagens utilizando uma espingarda calibre 12 para matar as vítimas dentro de um bar. Ele será conduzido para a ala 8 da Penitenciária Central do Estado. O local abriga presos isolados por risco de serem assassinados dentro da unidade prisional. “Por fim, considerando a repercussão nacional do fato, bem como a necessidade de resguardar a segurança e integridade física do autuado, determino a escolta e remoção do autuado para a Penitenciária Central do Estado, Ala 8, em Cuiabá, atentando-se para o fato de que se trata de prisão temporária, devendo ser realizadas as comunicações necessárias às autoridades competentes”, disse a magistrada na decisão. O outro atirador, identificado como Ezequias Souza Ribeiro, 27, foi baleado e morreu após um confronto com policiais.

O caso ocorreu na terça-feira, 21. Testemunhas relataram à polícia que os homens jogavam contra as vítimas e teriam apostado uma quantia significativa de dinheiro em uma partida de sinuca. Eles teriam perdido o jogo, assim como o dinheiro, e foram alvos de brincadeiras das pessoas presentes. Após o ocorrido, a dupla deixou o local retornando momentos depois com uma pistola calibre 0.380 e uma espingarda calibre 12. Câmeras de seguranças do bar registraram o momento. As vítimas foram colocadas em uma parede por um dos homens, enquanto o outro entrou fazendo disparos. Antes de fugir, um dos homens pegou o dinheiro que estava em uma das mesas de sinucas. As vítimas foram Larissa Frazão de Almeida (12 anos), Orisberto Pereira Sousa (38 anos), Adriano Balbinote (46 anos), Getúlio Rodrigues Frazão Junior (36 anos), Josue Ramos Tenório (48 anos) e Maciel Bruno de Andrade Costa (35 anos). Apenas uma pessoa foi socorrida com vida. Eliseu Santos da Silva, 47 anos, foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. O episódio mobilizou a polícia do Mato Grosso que efetuou uma operação de busca e apreensão dos autores do crime. Ezequias Souza Ribeiro morreu após ter sido baleado. A Polícia Militar do Mato Grosso informou que o homem resistiu à prisão e confrontou os agentes. Já Edgar se entregou à polícia nesta quinta-feira, 23. A reportagem da Jovem Pan tenta contato com a defesa de Edgar.