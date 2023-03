Julia Mestre lança single “Deusa Inebriante” e anuncia novo álbum

Apresentando uma nova faceta artística, a cantora e compositora explora novos timbres vocais e traz um bolero lento em nova faixa

Rouca, sexy e versátil, Julia Mestre apresenta uma nova faceta artística com o lançamento do novo single “Deusa Inebriante”, que anuncia seu próximo álbum solo. O single chega acompanhado por um videoclipe dirigido e roteirizado por Amine Chalita, que explora a estética do cinema dos anos 1920. A música estreia hoje nas plataformas de música.

Julia Mestre, que traz neste single uma nova timbragem vocal explorando sua rouquidão, brinca com a ambiguidade das palavras e deixa para o ouvinte a interpretação dos versos. “Seria o amor/romance por uma mulher ou a história da dona morte que seduz e convence levar para o seu submundo?”, deixa no ar a compositora.

É com essa faixa, que conta com a produção musical assinada por Lux Ferreira e co-produzida pela própria Julia, que a cantora apresenta seu lado mais sério e intenso do disco evidenciando sua nova fase artística. “Sinto que ao mostrar esse meu lado, posso me aproximar do público com o que quero mostrar/anunciar da minha nova fase na carreira solo. “Escolhi ‘Deusa Inebriante’ para apresentar o novo álbum porque a faixa mostra uma nova camada”, explicou Julia Mestre.

Embalada por um bolero lento, “Deusa Inebriante” traz uma atmosfera sonora mais introspectiva, mas sem deixar de lado a pegada dançante e sensual, feita para entrar na playlist dos casais. “O que mais estou gostando é como estou colocando minha voz, pela primeira vez sinto que estou explorando bem minha rouquidão”, completou.

A canção também chega acompanhada por um videoclipe, que foi dirigido e roteirizado por Amine Chalita, que apostou no preto e branco, para explorar a dualidade sobre a temática proposta. O clipe conta ainda com a atuação de Gabriela Cerqueda e a própria Julia Mestre que mergulham em cenas envolventes.

FICHA TÉCNICA CLIPE DEUSA INEBRIANTE

Roteiro, direção criativa, direção geral: Amine Chalita

Atriz e bailarina – Gaba Cerqueda

Direção de Fotografia – Bernardo Negri

Produção de vídeo – COSMOCINE

Edição: Guiga Schwartz

Cor: Pedro Magalhaes

Diretor de arte – Manu Moura

Contra-regra – Flávio Bino

Figurino – Fernanda Martins

Assist. figurino – Gustavo luz

Maquiador 1 – Gabriel Gomez

Maquiadora 2 – Luiza Claro

Fotografia 35mm: Clarice Veiga

Still: Nanda Carnevali

Sonorização: Thanus Chalita e Matheus Cunha

Assistente de direção – Clara Soares

Produção executiva – Leila Ferrell e Monica Borges

Assist produção executiva – Isabela Macedo

Produção UHUUU MUSIC – João Severo e Mira Barros

Negativos kodak – Runner Filmes Laboratório- Cinelab UK

Produção musical: Lux Ferreira

Co-produção musical: Julia Mestre

Voz principal e backings: Julia Mestre

Voz adicional e backings: Dora Morelenbaum

Violão 7 cordas: Gabriel Quinto

Sintetizadores e programações: Lux Ferreira

Contrabaixo: Alberto Continentino

Bateria: Thiago Dom

Percussão: Ronaldinho Silva

Mix: Bruno Giorgi

Master: Carlos Freitas