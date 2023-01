Juliette estaria vivendo affair com irmão do cantor Silva

Depois da sorte no jogo, parece que Juliette conquistou também a sorte no amor. A campeã do BBB21 vive um possível affair com o irmão do cantor Silva, Lucas. De acordo com o jornal Extra, eles estão se conhecendo melhor no pré-Réveillon de Maracaípe, em Pernambuco.

Lucas Silva é empresário do irmão e seria uma paquera antiga da cantora, mas agora o romance parece estar mais perto de acontecer. Embora os dois não tenham sido clicados juntos, Juliette e Silva compartilharam fotos se divertindo após shows do cantor.

Um romance secreto não seria o primeiro da artista após a fama. As suspeitas sobre o namoro dela com o produtor de Anitta, Daniel Trovejani, nunca foram confirmadas, por exemplo.

Além de empresário do irmão, Lucas Silva também é compositor. Ele tem 39 anos e é pai de um menino chamado Pedro, de 6 anos.