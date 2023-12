Planalto nega versão de Zelensky e diz que o convidou à posse de Lula

O Palácio do Planalto rebateu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e informou, nesta segunda-feira (11/12), que o líder ucraniano foi convidado para participar da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro.

Zelensky esteve presente na posse do presidente da Argentina, Javier Milei, nesse domingo (10/12), onde conversou com jornalistas e alegou que não foi convidado para visitar o Brasil.

“Vim porque a Argentina me convidou, ao contrário do Brasil, que não me convidou. Se o Lula me convidar para ir ao Brasil, provavelmente irei”, afirmou Zelensky.

Confira:

Zelensky diz que não foi à posse de Lula porque não foi convidado.

“Se Lula me convidar ao Brasil, eu provavelmente irei. Eu o convidei para ir à Ucrânia”, afirmou o presidente ucraniano em coletiva de imprensa na Argentina com jornalistas da América Latina.

(Via: @SamPancher) pic.twitter.com/M1XSfQT1PL

— Metrópoles (@Metropoles) December 11, 2023

O Palácio do Planalto detalhou que o presidente Lula convidou Zelensky para visitar o Brasil em duas ocasiões, uma delas no encontro entre os líderes em Nova York.

O presidente da Ucrânia, por sua vez, enviou um representante do primeiro escalão para acompanhar a cerimônia de posse do terceiro governo Lula, em Brasília.

Encontro com Lula A aeronave que levava Volodymyr Zelensky para Buenos Aires, na Argentina, pousou em Brasília no último sábado (9/12) para reabastecer. O presidente ucraniano aproveitou a rápida passagem pelo Brasil para solicitar um encontro com Lula, no entanto, a conversa não aconteceu por questões de agenda.

O primeiro encontro de Lula e Zelensky ocorrue durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.