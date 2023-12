“Jumentos” que apoiaram “Lulo” têm que se lascar, diz Eduardo

Deputado deu a declaração ao criticar a decisão do governo Lula de aumentar os impostos sobre combustíveis

PODER360 27.dez.2023 (quarta-feira) – 15h57



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta 4ª feira (27.dez.2023) que os “jumentos” que pregaram “voto Lulo” –em referência a quem apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022– “têm que se lascar mesmo”. O congressista, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deu a declaração no X (ex-Twitter) ao criticar a política econômica do atual governo em relação ao preço de combustíveis e compará-la com a do governo Bolsonaro. Na 3ª feira (26.dez), a Petrobras anunciou a redução em R$ 0,30 o preço do diesel para distribuidoras. Na mesma data, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo voltará a aumentar os impostos do diesel a partir de 1º de janeiro 2024.