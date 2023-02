Justiça condena ‘Galã do Tinder’ a 4 anos e 6 meses de prisão

A Justiça de São Bernardo do Campo condenou neste domingo, 12, Renan Augusto Gomes, conhecido como “galã do Tinder” a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele é acusado de aplicar golpes em aplicativo de relacionamento. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o réu não terá direito ao recurso em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça. O homem foi preso no 21 de setembro. Houve perseguição. Segundo informações das investigações, os crimes eram praticados em São Paulo e São Bernardo. As vítimas eram conhecidas através do aplicativo de relacionamento. Ainda de acordo com investigações da polícia, ele possuía diversos perfis em aplicativos como Tinder, Inner, Happn e Lovoo com o nome de “Augusto Keller”. Além disso, dizia às vítimas que era filho de alemães e que seus pais haviam morrido em um acidente de carro e começava um relacionamento com as mulheres. Depois conquistar a confiança da vítima, passava a pedir dinheiro emprestado com argumento de que estaria com problemas com a receita e com bancos. Depois, ele sumia deixando as vítimas endividadas. A Jovem Pan procurou a defesa de Renan Augusto Gomes, que até o momento não se manifestou. A nota será atualizada assim que houver um posicionamento.

Leia também

Pela primeira vez, Brasil não registra nenhuma morte por Covid-19



Jovem é preso após tentar invadir escola com machadinha e bombas no interior de SP