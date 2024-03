Justiça determina que post de Boulos com pesquisa que omite Tabata seja apagada das redes sociais

A Justiça acatou à representação feita pelo PSB contra pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, por postagem em suas redes divulgando resultados de pesquisa eleitoral omitindo o nome da pré-candidata Tabata Amaral. O juiz notificou o Instagram para que retire do ar a postagem e todas as repostagens em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Na publicação, aparecem os resultados de pesquisa de intenção de votos realizada pelo instituto RealTime Big Data na segunda-feira, 4, entretanto, a arte usada nas redes de Boulos mostra o pré-candidato do PSOL como líder contra qualquer ‘bolsonarista’ e traz gráficos com as fotos de Boulos, Ricardo Nunes, Ricardo Salles e o astronauta Marcos Pontes, com os percentuais de cada um. Os dados são de diferentes cenários feitos pela pesquisa, já que Ricardo Salles e Marcos Pontes são do mesmo partido, então o card mostra um cenário que não foi perguntado aos entrevistados. Outro problema apontado pela representação do PSB é que a pré-candidata Tabata Amaral não aparece, embora estive mencionada nas pesquisas.

Em sua decisão, proferida na tarde desta quarta-feira (6), o juiz considera que a divulgação está “em desacordo com a legislação eleitoral”, porque não traz o nível de confiança do levantamento, e a sua divulgação também foi irregular por omitir o nome de uma das pré-candidatas”. O texto continua: “Em outras palavras, tais vícios podem ensejar desvio na lisura da pesquisa eleitoral e podem ocasionar nefastos efeitos ao sadio trâmite eleitoral que se pretende proteger”, destaca o magistrado.

*Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

MDB diz que campanha de Boulos fraudou pesquisa, vai à Justiça Eleitoral e pede exclusão da postagem



Tabata Amaral entra com representação contra Boulos por divulgação irregular de pesquisa eleitoral



*Com informações de Estadão Conteúdo