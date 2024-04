Justiça do Rio manda soltar donos de pitbulls que atacaram escritora

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu conceder, na quarta-feira (10) habeas corpus aos três donos dos pitbulls envolvidos no ataque à escritora Roseana Murray em Saquarema, na Região dos Lagos, no início deste mês. Os réus, Kayky da Conceição Dantas, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Davidson Ribeiro dos Santos, estavam detidos preventivamente desde 7 de abril. A decisão foi tomada pelo desembargador Gilmar Augusto Teixeira na última quarta-feira (10), levando em consideração que os animais já foram apreendidos e recolhidos pela Secretaria de Proteção Animal do município. O magistrado justificou que não há risco em liberar os tutores, visto que os cães não estão mais sob sua guarda.

Entretanto, a Justiça determinou a perda temporária da tutela dos animais pelos réus, os quais também estão proibidos de adquirir outros pets até o julgamento final do caso. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro, Roseana Murray permanece internada, tendo sofrido a amputação parcial de um braço devido aos ferimentos causados pelas mordidas.