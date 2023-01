Justiça manda governo do DF divulgar lista de manifestantes soltos após audiência de custódia

Atendendo a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ordenou que a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) uma lista com todos os manifestantes soltos após audiência de custódia, que começaram na última quarta-feira, 11, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e o Ministério Público Federal (MPF-DF). Em nota, a Seape informou que “irá atender a decisão e divulgar os nomes tão logo haja liberações”. Após as invasões e vandalismo no Palácio do Planalto, Superior Tribunal Federal (STF) e Congresso no domingo passado, 8, as forças de segurança nacional e do Distrito Federal prenderam 1.418 pessoas. Cerca de 600 foram liberadas por questões humanitárias. O pedido da OAB tem como intenção evitar tumulto na entrada das unidades prisionais.

Além dos manifestantes, a Polícia Federal apura se autoridades devem ser responsabilizadas pela violência que tomou conta dos protestos. Após pedido da PF, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou as prisões de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF. Os dois são acusados de se omitirem diante de informações de que haveria invasão aos prédios na Praça dos Três Poderes. O ex-presidente também será investigado após pedido da Procuradoria-Geral da República acatado pelo Supremo. Já a oposição acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de omissão. O senador Marcos do Val (Podemos-ES) diz que pedirá o afastamento e a prisão do ex-governador do Maranhão.