Justiça torna Renan Bolsonaro réu por fraude em empréstimo bancário

27.mar.2024



A 5ª Vara Criminal de Brasília recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelos supostos crimes de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Renan é investigado pela operação Nexum da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), deflagrada em 24 de agosto de 2023.

Segundo inquérito policial, o alvo da suspeita era uma declaração de faturamento de R$ 4,6 milhões da RB Eventos e Mídia, que já teve sede fiscal no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e foi baixada junto ao Fisco em agosto de 2023.

Essa declaração teria sido apresentada para obter um empréstimo bancário que não foi pago. Em fevereiro de 2024, Jair Renan já havia sido intimado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a pagar a dívida de R$ 360.241,11 ao banco Santander, instituição que concedeu o empréstimo.

O filho do ex-presidente alega que não reconhece suas assinaturas nas declarações de faturamento supostamente falsas e nega ter requisitado os empréstimos.

Outro alvo da operação Nexum é o ex-empresário de Jair Renan, Maciel Carvalho Rodrigues Medeiros, que ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda de agosto de 2023 a fevereiro de 2024. Foi solto pela falta de “circunstâncias fáticas atuais”.

No ano passado, foi realizada uma operação de busca e apreensão contra os acusados. O inquérito apontava para a existência de uma “associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, ‘testa de ferro’ ou ‘laranja’, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas ‘fantasmas’, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas”.

O Poder360 entrou em contato com o advogado de Renan, Admar Gonzaga, que disse em nota:

“A defesa informa que Jair Renan foi vítima de um golpe montado por pessoa, que apenas posteriormente soube ser conhecida da polícia e da Justiça. Tudo ficará esclarecido no curso do processo, no qual a defesa poderá apresentar provas e fundamentos para o total esclarecimento do golpe contra ele aplicado”.

CANDIDATURA A VEREADOR Em 7 de março de 2024, Jair Renan anunciou, em um bingo de Balneário Camboriú (SC), que disputará uma vaga de vereador na cidade. Na ocasião, ele estava com uma camiseta de banda de rock e chinelos.

Na 3ª feira (26.mar), Renan se filiou ao PL em evento com o governador do Estado, Jorginho Mello. “Compatriotas sulistas, quero comunicar a todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Quero agradecer ao governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL”, afirmou.

