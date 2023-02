Kajuru vai apresentar requerimento para Campos Neto explicar juros no Senado

Deputados federais também disseram que vão apresentar requerimento para tal ação

Sergio LIMA / AFP

Presidente do BC, Roberto Campos Neto, será convidado para dar explicações sobre política de juros



O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou nesta terça-feira, 7, que vai protocolar um requerimento para convidar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, a explicar no Senado a política de juros da instituição. A medida segue a mesma ação de deputados federais. “Esse cara precisa ter um pouquinho de independência, de bom senso. Ele não é presidente do PL, não é ministro do Bolsonaro, ele é o presidente do Banco Central. Independência não é ter lado. Ele está tendo lado, um lado ruim para o Brasil. A impressão que dá é que ele está querendo prejudicar o governo Lula mesmo”, comentou o senador. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares Lindbergh Farias (PT-RJ) e o líder do PSOL, Guilherme Boulos (SP), disseram que vão apresentar pedidos para convidar Campos Neto a dar explicações. Conforme a lei de autonomia do BC, o presidente da instituição não pode ser convocado pelo Congresso, apenas convidado.