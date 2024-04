Reunião urgente entre Lula e ministros sobre Petrobras é cancelada

Encontro, marcado para às 20h, seria para tratar da eventual permanência do presidente Jean Paul Prates no cargo

Alexandre Silveira, Lula e Jean Paul Prates posam para foto em fevereiro de 2023, quando ainda não havia tantas desavenças entre o ministro e o presidente da Petrobras Reprodução/X @jeanpaulprates – 13.fev.2023

Hamilton Ferrari 7.abr.2024 (domingo) – 23h39



A reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ministros para tratar do comando da Petrobras neste domingo (7.abr.2024) foi cancelada. O chamado foi para os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Secom (Secretaria de Comunicações), Paulo Pimenta.

O encontro estava marcado para às 20h, mas não houve movimentação no Palácio da Alvorada, local do encontro. A pauta era a permanência de Jean Paul Prates no comando da estatal e uma possível ida de Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para o Conselho de Administração da empresa.

Os ministros foram chamados repentinamente. Prates não foi chamado. Ele não participou da reunião do Conselho de Administração da estatal na 6ª feira (5.abr).

O Poder360 apurou que Haddad estava em São Paulo e pegou um voo com destino a Brasília. Ele participaria de evento presencialmente na manhã de 2ª feira (8.abr) na capital paulista.

TROCA NO COMANDO DA PETROBRAS A demissão de Prates era dada como certa na 5ª feira (4.abr). Mercadante seria o eventual substituto.

Nos últimos dias, porém, o Poder360 apurou que Prates poderia ficar na presidência e Mercadante assumiria o Conselho de Administração da empresa.

À CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Petrobras disse não ter recebido nenhum comunicado sobre mudança no comando da empresa.