Kassio diz que Lula perguntou sobre sua saúde na posse de Gonet na PGR

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), diz que o presidente Lula (PT) tratou de saúde durante uma breve conversa ao pé do ouvido que tiveram nesta segunda-feira (18) durante a posse de Paulo Gonet como procurador-geral da República.

Segundo o ministro, Lula perguntou como estava a recuperação do magistrado de uma cirurgia pela qual ele passou em novembro.

“Ele me perguntou como estava no pós-cirúrgico”, afirmou Kassio.

O integrante do STF se submeteu à mesma operação que Lula fez no quadril.

Alem de conversar com o presidente, Kassio foi efusivamente cumprimentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em seguida, cumprimentou Gonet.

A conversa de Lula com o ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) traduz um clima positivo entre os dois após uma aproximação feita pelo próprio presidente.

Lula fez questão de telefonar para Nunes Marques no dia 13 de novembro para antecipar que o juiz João Carlos Mayer seria nomeado desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mayer foi apoiado pelo ministro do Supremo para a função.

Antes disso, os dois já haviam conversado por meio de interlocutores.

Nesta terça-feira (19), o ministro e o presidente devem ter novo encontro em jantar que será promovido na casa do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para o qual foram convidados todos os integrantes da corte.

