Bibo Nune pede à PGR gravações de câmeras da Justiça no 8 de Janeiro

Deputado quer analisar se o governo tomou as medidas necessárias para conter depredação na Praça dos Três Poderes

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Deputado federal Bibo Nunes (PL-RS)



O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) encaminhou nesta terça-feira, 26, um requerimento à Procuradoria Geral da República (PGR) solicitando o envio de todos os discos rígidos (HDs) das câmeras de vigilância em funcionamento na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 08 de janeiro de 2023. O objetivo da iniciativa é dar acesso à sociedade das imagens registradas naquele dia, a fim de que cada cidadão avalie se o governo adotou todas as mediadas necessárias para conter a depredação na Praça dos Três Poderes naquele dia. A pasta afirma que as imagens foram apagadas 15 dias após a depredação, por questões contratuais. Isso, segundo Bibo, levanta suspeitas sobre a gestão dessas informações sensíveis. Para o parlamentar, ao não preservar as imagens em um local seguro, como uma sala-cofre, o ministro da Justiça teria ignorado a importância dessas imagens para a segurança nacional. De acordo com o deputado federal, estes registros são peças fundamentais na elucidação dos importantes fatos relacionados ao 8 de janeiro.

A atitude do deputado federal busca esclarecer questões importantes relacionadas à transparência, à segurança e à responsabilidade governamental. Para ele, a busca por respostas e a transparência na gestão pública continuam sendo fundamentais para fortalecer a democracia e garantir a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais. Além disso, a iniciativa busca evitar a possível prática de crimes de responsabilidade ou de crimes comuns, bem como assegurar que não estejam sendo protegidos terceiros envolvidos em atividades criminosas.