TRE do Pará lança assistente virtual para ajudar eleitores

Ferramenta oferece, via WhatsApp, informações sobre serviços ofertados pelo Tribunal

“A Bertha poderá responder e interagir com os usuários durante as 24 horas do dia, nos 7 dias da semana”, diz a diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro; na imagem, pessoa usando o celular Reprodução/Freepik – 19.out.2023

PODER360 3.fev.2024 (sábado) – 5h00



O TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará) lançou uma ferramenta que vai ajudar as eleitoras e os eleitores a tirar as principais dúvidas sobre a regularização eleitoral e os demais serviços ofertados pela Justiça Eleitoral à população. É a Bertha, a assistente virtual da Justiça Eleitoral paraense.

O nome é inspirado na zoóloga, educadora e ativista feminista Bertha Lutz, que se destacou na luta pela aprovação da legislação que garantiu às mulheres o direito de votar e de serem votadas.

Para contar com a ajuda da Bertha, é preciso incluir o número (91) 3346-8000 na lista de contatos do WhatsApp e enviar uma mensagem simples. A assistente, então, informa uma lista com as principais opções de serviços buscados, como informações sobre título eleitoral, emissão de certidões, filiação e desfiliação partidária, acessibilidade, urna eletrônica e segurança do processo eleitoral.

Caso a informação que a eleitora ou eleitora procura não apareça entre as opções mostradas na conversa, existe a possibilidade de falar com um atendente por telefone. Vale lembrar que, desde 2022, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) usa o serviço de chatbot como tira-dúvidas e também como ferramenta para facilitar a identificação de notícias falsas divulgadas na internet.

Rapidez De acordo com a diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, a assistente virtual torna o atendimento mais ágil. “A Bertha poderá responder e interagir com os usuários durante as 24 horas do dia, nos 7 dias da semana”, afirma.

Mesmo com a criação da Bertha, o Disque Eleitor – canal de atendimento telefônico do Regional paraense – também continua funcionando pelo número 148, por meio de ligação. “O 148 é um serviço para que o eleitor possa tirar as dúvidas sobre o título, os locais de atendimento e outras informações eleitorais”, diz o assessor da Ouvidoria Judicial Eleitoral, Rodrigo Valdez.

O número atende todo o Estado do Pará, recebe ligações a cobrar e funciona, em dias úteis, das 8h às 14h.

Com informações do TSE.