Kedma Ely finaliza 2023 com o lançamento do EP “Luz do Meu Caminho”

A cantora e compositora Kedma Ely finaliza o ano de 2023 com o lançamento do EP “Luz do Meu Caminho” nesta sexta-feira, 22 de dezembro. O projeto conta com divulgação estratégica da Agência MM7 Comunica. Com uma trajetória marcada por dedicação à música desde a infância, Kedma compartilha não apenas suas composições, mas também experiências profundas de conexão com Deus. Ouça o EP aqui: https://onerpm.link/876124256274

O destaque do EP é a faixa-título, “Luz do Meu Caminho”, composta por Kedma aos 14 anos. A cantora revela que a inspiração para a música surgiu após um momento de oração e reflexão. “Escrevi ‘Luz do Meu Caminho’ quando tinha 14 anos, foi a primeira música que escrevi na minha vida, isso me emociona muito”, compartilha Kedma. O processo de composição foi um mergulho profundo em sua espiritualidade, e a artista descreve a experiência como uma das mais marcantes de sua vida.

Jornada com Cristo

O EP transmite uma mensagem central de valorizar a jornada ao lado de Deus. Kedma expressa a importância de se conectar com o Criador, especialmente nos momentos de distração e confusão, destacando que Ele é a verdade e a fonte de vida. Cada música do EP reflete as experiências vividas por Kedma, que as considera como presentes divinos, guiando-a e proporcionando amparo em diferentes fases de sua vida.

A artista cristã tem orado para que seu EP seja mais do que simples canções, mas uma experiência significativa para todos que o ouvirem. Ela expressa seu desejo de que “Luz do Meu Caminho” possa oferecer amparo e refrigério nos momentos difíceis, assim como uma trilha sonora para alegrias e conquistas compartilhadas em família.

Conheça mais de Kedma Ely

Kedma Ely, nascida em Salvador-BA, iniciou sua jornada musical aos cinco anos, participando de grupos de louvor da igreja. Seu talento a levou a estudar Teoria Musical e Piano na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2013. Em 2015, teve a oportunidade de se apresentar na 18˚ edição da Marcha para Jesus de Salvador e, no mesmo ano, mudou-se para São Paulo, onde integrou o renomado grupo Renascer Praise.

A artista, agora dedicada à carreira solo, escolheu um estilo musical pop e pop rock para o EP “Luz do Meu Caminho”, influenciada pela sonoridade do pop internacional. Kedma revela que, embora este seja seu primeiro EP solo, já está planejando colaborações especiais para projetos futuros.

Ouça o EP “Luz do Meu Caminho”:

https://onerpm.link/876124256274

Acompanhe o ministério da cantora Kedma Ely:

https://www.instagram.com/kedmaely/