BBB 24: enquete aponta eliminação de sister após vacilo no Sincerão

O Sincerão da última segunda-feira (18/3) foi, mais uma vez, polêmico. A dinâmica no BBB 24 antecede a eliminação de mais um participante, com o resultado do Paredão sendo anunciado na noite desta terça (19/3).

Raquele, Beatriz e Alane aproveitaram a dinâmica para lavar roupa suja e falar o que pensavam dos rivais no jogo. Entretanto, uma das participantes está liderando a votação e deve deixar o BBB 24. Clique aqui para votar e escolher quem volta para casa mais cedo.

Como foi formado o paredão do BBB 24 Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no 13º paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite do último domingo (17/3), com votos da líder, Giovanna, da casa e um contragolpe.

A formação do paredão começou com o anjo Matteus imunizando Beatriz. Mas, Raquele usou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz, deixando a sister livre para a indicação de Giovanna, que a mandou direto para a berlinda.

A casa votou em duas etapas. No voto aberto, eles escolheram entre os colegas que sobraram na mira do líder, Alane, Davi e MC Bin Laden, e o baiano foi o nome final, com seis votos. Mas se livrou, posteriormente, na prova Bate e Volta.

Logo depois, os brothers votaram no confessionário nos participantes que não estavam imunes ou indicados. Alane recebeu cinco votos e também entrou para a disputa que termina em eliminação na próxima terça-feira (19/3).