Key Alves se irrita com Gustavo durante festa de Fred Bruno. Entenda!

Nesta sexta-feira (5/5), diversos nomes do elenco do BBB23 se reuniram em São Paulo para comemorar o aniversário de Fred Bruno. Entre eles, estavam o antigo casal Gustavo Benedetti e Key Alves. No entanto, parece que o clima não ficou nem um pouco amistoso entre os dois. Além de publicar uma indireta para o ex após Gustavo dar um selinho em Fred, Key também curtiu um comentário raivoso de um fã contra o Cowboy.

No tweet publicado e posteriormente apagado, Key se limita a dizer: “Surreal”, acompanhado de um emoji de vômito. O fã, que teve o tweet curtido pela atleta, acusou Gustavo de dar um selinho em Fred para “aparecer na mídia”.

Key demonstrou indignação com o Cowboy

Selinho entre Fred e Gustavo seria motivo da discórdiaReprodução

Key Alves e Gustavo Benedeti Foto: Reprodução

Key Alves explica se encontrou Gustavo Benedetti durante show em SP

“Falso pra caralho… Cara, quanto vale para você ser aceito no meio da mídia? Mano, surreal”, disse o seguidor de Key. Há pouco mais de um mês, a coluna LeoDias noticiou com exclusividade o fim do relacionamento da jogadora de vôlei com Gustavo.

Desde então, a relação entre os dois segue estremecida. Key chegou a acusar Gustavo de não tê-la avisado sobre a intenção de terminar. No entanto, prints obtidos pela a coluna de uma conversa entre os dois apontaram que o Cowboy já havia deixado clara a intenção de debater a relação.