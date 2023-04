Kiss: show no Metrópoles Music é o último em Brasília

Durante o show promovido pelo Metrópoles Music, nesta terça-feira (18/4), a banda Kiss afirmou que esta será sua última apresentação em Brasília.

Pouco após o começo do show, que levou o público à loucura em uma plateia lotada na capital federal, o vocalista Gene Simmons prometeu uma apresentação histórica para marcar o último espetáculo na cidade.

Veja vídeos do show:

O Kiss faz sua turnê de encerramento após 50 anos de carreira e trouxe para a capital federal um show apoteótico e lotado, que contou com público do Brasil inteiro.

Na plateia, os fãs apareceram caracterizados com a já conhecida maquiagem do Kiss, além de apresentarem os seus principais sucessos, formados durante a carreira e donos de reconhecimento mundial.

Kiss inicia com explosões e muita animação seu último show em Brasília durante a turnê final de sua carreira da carreira

Pouco após o começo do show, que levou o público à loucura em uma apresentação lotada na capital federal, o vocalista Genne Simmons prometeu um show histórico, já que essa é sua apresentação na cidade

O Kiss faz sua turnê de encerramento após 50 anos de carreira e trouxe para a capital federal um show apoteótico e lotado, que contou com público do Brasil inteiro.

Na plateia, os fãs apareceram caracterizados com a já conhecida maquiagem do Kiss

Megashow históricoO Kiss iniciou sua apresentação com a canção Rock and Roll, uma das principais músicas da banda. A plateia inteira foi à loucura, principalmente com a entrada do guitarrista Paul Stanley pela tirolesa montada por cima do público.

A apresentação promete grandes clássicos da banda, como Deuce, Detroit Rock City e mais. O público, no entanto, prova sua paixão pelo Kiss com maquiagens características do grupo e blusas que mostram a formação oficial da banda.

Em um show promovido pelo Metrópoles Music, o Kiss afirmou que esta será sua última apresentação em BrasíliaShow do Deep PurpleInesquecível! Esse é o sentimento após mais de uma hora de muito rock n’ roll no showzaço do Deep Purple, nesta terça-feira (18/4), na Arena BRB Mané Garrincha, pelo Metrópoles Music. Os roqueiros levaram os fãs de várias gerações ao delírio com hits do ritmo.

Esbanjando energia, os roqueiros conduziram o show sob olhar atento do público, que vibrou a cada solo de guitarra, de baixo e viradas de bateria. As longas sequências, marca característica do Deep Purple, estremeceram o estádio ao som de seu maior hit: Smoke on the Water.

Aos primeiros acordes do maior sucesso do grupo, os brasilienses não se contiveram e vieram abaixo, em um dos momentos mais emocionantes da noite. Smoke on The Water fez o estádio lotado cantar junto de Ian Gillan — e, é claro, acender a tela do celular.

O músico separou uma sequência de clássicos brasileiros, como Tico Tico no Fubá, levando o público ao delírio. Para alegria dos metaleiros, após a bonita homenagem, o Deep Purple voltou ao som pesado.

A noite inesquecível na Arena BRB Mané Garrincha marcou uma das apresentações da turnê de despedida do Deep Purple.