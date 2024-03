Luana Piovani rasga o verbo após valor de fiança de Daniel Alves

Após a Justiça Espanhola definir o valor de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual, de fiança para o Daniel Alves aguardar a sentença definitiva em liberdade, Luana Piovani se pronunciou sobre o assunto. Nas redes sociais, a atriz detonou a situação.

“Daniel Alves tem uma fortuna de cerca de 60 milhões de euros. Segundo a Justiça espanhola, ele poderá estuprar mais 59″, escreveu ela.

Internautas apoiaram Luana Piovani. “Como sempre, grandona sem medo”, elogiou uma pessoa. “Ela fala por quem não tem coragem de falar”, disse outra.

Luana Piovani detona Justiça espanhola após liberdade a Daniel Alves

Luana Piovani Foto: Instagram/Reprodução

Luana Piovani Instagram/Reprodução

Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória a Daniel Alves, mesmo condenado por estupro

Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória a Daniel Alves, mesmo condenado por estupro

Daniel Alves Foto: Instagram/Reprodução

“Raiva pela ingratidão”, dispara Luana Piovani contra Pedro Scooby O processo aberto por Pedro Scooby em Portugal para impedir que Luana Piovani compartilhe críticas contra ele nas redes sociais, nomeada pela atriz como “mordaça”, ganhou novos capítulos neste mês.

A atriz usou os stories para contar aos seguidores que estava voltando ao Tribunal de Cascais para uma nova audiência e aproveitou para detonar o ex-marido, com quem tem três filhos.

“Um sortudo que eu coloquei na luz, que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu”, declarou ela.

Em seguida, Luana Piovani avaliou o comportamento do surfista: “Apesar de existir uma relação politicamente ok, afinal temos três filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe obviamente, não sei nem nomear o que, acho que é ingratidão, raiva pela ingratidão de que isso acontece”, disparou.

Ela aproveitou para alertar seus fãs sobre o mundo das redes sociais: “Quero só lembrar a vocês que por trás de fotos bonitas em perfis a gente tem que buscar atitudes humanas condizentes com pessoas que têm um bom caráter. Se liguem, porque imagem não é nada. Atitude, comportamento é que dizem as coisas. Não adianta você ter um discurso e as suas atitudes não condizerem com o que você prega [fazendo aspas com os dedos]”.

E sobrou até para a magistrada responsável pelo caso: “A juíza desequilibrada humilhou, desrespeitou e desacatou não só o genitor, como a advogada dele, a mim e as minhas duas advogadas. Entrei com um processo contra, claro que o tribunal português, não acostumado a pessoas indagarem suas atitudes, disse que não tinha nenhum problema com a atitude daquela juíza. Entrei então no tribunal da União Europeia através dos direitos humanos. Pode até ser que lá na frente eu perca, o que eu duvido”, analisou.

Logo no início da postagem, Luana contou que está tudo certo para que Dom, o primeiro filho do ex-casal, que completa 12 anos em breve, venho morar com o pai no Brasil.

“É uma decisão que tomei um ano atrás e que, Graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos. Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sida tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor”, esclareceu.

E seguiu com sua análise do caso: “Eles [Dom e Pedro Scooby] têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus ‘senão’, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma”, encerrou.

Depois de encerrar os vídeos, Luana compartilhou duas postagens sobre paternidade: “Tenha cuidado com pessoas que não querem falar sobre os danos que te causaram, e sim apenas de como você reagiu, buscando te fazer sentir culpada (o)”, dizia o texto. Na legenda, ela detonou: “Maldito escolhido por mim para a luz e para a divindade de ser pai das minhas três joias”.

Em outra, ela publicou: “Ela não escolheu mal o pai da filha ou filho… Ele decidiu ser um péssimo pai! Vamos parar de culpar a mulher por tudo”.