Kleber Bambam detona Arthur Aguiar em live: “Cara de cachorrinho”

Kleber Bambam foi o campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, enquanto Arthur Aguiar embolou o prêmio de R$ 1,5 milhão em 2022 18/01/2023 18:12, atualizado 18/01/2023 18:12

Treta de vencedores do Big Brother Brasil. O vencedor da 1ª edição, Kleber Bambam aproveitou uma live ao lado de Max Porto, campeão do 9ª , para criticar duramente Arthur Aguiar, que embolsou o prêmio máximo na temporada passada, em 2022.

“Sem sal nenhum esse cara. Esse tal do Arthur é sem sal nenhum. O cara, para mim, é um bobalhão. Arthur, você, para mim, é cara de cachorrinho”, detonou Bambam, que revelou ter encontrado o ex-marido de Maíra Cardi durante uma gravação do Faustão da Band.

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

Aguiar ganhou fama após interpretar o personagem Diego Maldonado na novela Rebelde, exibida na TV Record. Vocalista da banda que recebeu o mesmo nome da produção televisiva, ele também chegou a receber um disco de ouroReprodução/ Instagram

Contudo, antes mesmo de estrelar Rebelde, o ator já havia feito pequenas participações nas novelas Malhação, Cama de Gato e Tempos Modernos. Depois do sucesso como Diego, foi contratado pela TV Globo, onde ficou por um bom tempoReprodução/ Instagram

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Maíra Cardi, com quem se casou logo depoisReprodução/ Instagram

Em 2018, nasceu Sophia, primeira filha do casalReprodução/ Instagram

Desde o início do relacionamento com Maíra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntosReprodução/ Instagram

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiõesReprodução/ Instagram

Contudo, recentemente, o casal reatou o casamento. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Maíra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”Reprodução

No BBB22, Arthur Aguiar conquistou o público e se tornou o campeão da edição. Com 68,96% dos votos, o ator levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality show desde que a nova forma de disputa foi adotada, em 2020.Reprodução/ Instagram

Na sequência, o vencedor do BBB1 continuou criticando Arthur. “Para mim, ele está morto, está enterrado, porque não teve moral nenhuma. Foi lá no Faustão, no camarim comigo, não fala nada com nada, tá boiando, tá boiando no meio da água”, disparou.

Por fim, Kleber Bambam mandou um recado direto para o ator. “Você vê que nem falam mais dele. O cara não respeita a hierarquia, não respeita nada. É bobalhão e acabou, tá dado o recado”, completou.

