Cinco tiktokers de Brasília que bombaram em 2022

Considerada uma das redes sociais mais populares da atualidade, o TikTok está sempre apresentando novos talentos à internet. Parte dos influencers que bombam na plataforma chinesa tem ligação com Brasília, como é o caso de Vanessa Lopes, famosa pelas dancinhas e, agora, como cantora.

O Metrópoles fez uma lista com cinco tiktokers do Distrito Federal que vale a pena conhecer. Confira!

Vanessa LopesCelebridade entre os tiktokers, Vanessa Lopes reclamou bastante dos haters em 2022, mas segue com a popularidade em alta. Prova disso são os mais de 27 milhões de seguidores na rede social, abastecida com vídeos de dancinhas e do cotidiano dela. Este ano, a brasiliense, radicada em Pernambuco, chegou a gravar uma música com Gabily: Chapadinha na Gaveta, que ganhou a ajuda de Neymar e outros atletas da seleção para viralizar nas redes.

Em dezembro deste ano, ela ganhou o prêmio de vídeo do ano no TikTok Awards.

Irmãos NatuCrias do Sol Nascente, uma das maiores favelas do Distrito Federal, viraram um verdadeiro fenômeno no TikTok. Para além de vídeos de humor em seus perfis próprios na rede sociais, o trio aproveita o sucesso para divulgar o trabalho na música. Juntos, eles somam mais de 30 milhões de seguidores.

Só no Tik Tok são quase 30 milhões de seguidoresClarinhaMarAos 22 anos, a estudante de letras Clarinha Mar soma mas de 400 mil seguidores no TikTok, onde compartilha seu dia a dia com paralisia cerebral, debates contra o capacitismo e dicas de literatura.

@clarinhamaroficial Quando os estabelecimentos comerciais e as instituições/empresas entenderem isso, nossa vida ficará mais fácil! #LugarDeFalas #dicapcd ♬ som original – ClarinhaMarAline de AssisCom mais de 700 mil seguidores só no TikTok, Aline de Assis, de 32 anos, viralizou ao compartilhar o dia a dia como motorista do Uber. Um dos vídeos mais vistos de Aline tem quase 8 milhões de visualizações. Nele, ela conta a história de uma passageira que mora no mesmo prédio dela e não se conforma que as duas são vizinhas. Em outro, ela narra a viagem com uma mulher que misturava frases em inglês e português e que teve um desfecho hilário.

@alinelks 19 DE OUTUBRO #horadahistorinha ♬ som original – Aline de AssisBorsoiAos 23 anos, o brasiliense Francisco Borsoi Leal Carreira soma mais de 1,5 milhões de seguidores no TikTok e foi eleito um dos melhores influencers de 2022 pela Forbes Espanha. Em suas redes, ele compartilha dublagens, dicas de viagem, passo a passo de receitas, desafios entre amigos e truques de styling.