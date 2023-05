“Ladrões de merenda”: dono de açougue é preso por revender carnes destinada a escolas públicas do DF

O dono de um açougue localizado em Samambaia foi preso, nesta terça-feira (9/5), acusado de revender alimentos que seriam destinados à merenda escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. O Metrópoles apurou que trata-se de Herbert Cláudio de Almeida, proprietário do Barão do Churrasco. Ele foi detido no próprio estabelecimento comercial.

Na apreensão das mercadorias, foram encontrados 13 pacotes de proteínas que seriam usadas no cardápio dos estudantes, sendo sete pacotes de filé de tilápia e seis de coxa e sobrecoxa de frango.

Veja os produtos:

De acordo com o delegado Bruno Linhares, da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), as embalagens ainda tinham inscrições de venda proibida. “Quando a inscrição é muito grande, as embalagens estavam cortadas, com o produto aberto sendo vendido”, detalhou o responsável pela operação.

A ação deflagrada nesta terça é um desdobramento da Operação Rota Alternativa, que teve início em 17 de abril e identificou comércio irregular dos produtos que seriam consumidos nas escolas. Até o momento, merendeiras de instituições de ensino e funcionários de empresa terceirizada que presta serviço à Secretaria de Educação foram identificados e presos.

“Acreditamos que o estoque do vendedor estava baixo porque quem fornecia para ele foi detido e a quadrilha desarticulada”.

merenda vende comida de escola açougue

Foram apreendidos no açougue filés de tilápia, coxa e sobrecoxa de frngoImagem cedida ao Metrópoles

merenda vende comida de escola açougue2

Produtos tinham ainda tinham inscrições de venda probida Imagem cedida ao Metrópoles

merenda vende comida de escola açougue3

As peças de frango tinham rasgos na embalagem para disfarçar origem ilegalImagem cedida ao Metrópoles

merenda vende comida de escola açougue4

Alimentos seriam usados na merenda escolar dos estudantes da rede públicaImagem cedida ao Metrópoles

“Com a repercussão das outras prisões, recebemos denúncias das pessoas informando estabelecimentos que comercializavam produtos com aquela embalagem”, disse o delegado. A operação levou dois meses de investigação e 20 agentes trabalharam para o desdobramento.

“Reitero que a população nunca compre produtos que estejam com venda proibida, primeiro pelo risco à saúde que esse tipo de alimento pode ter pelo armazenamento incorreto. Segundo porque é crime e a pessoa responde na justiça por isso”.

O delegado também orientou que caso saibam de mais estabelecimentos com esse tipo de comércio podem ser feitas denúncias do caso. Herbert Cláudio foi autuado por Receptação Qualificada.

O Metrópoles tentou contato com o acusado, por meio de um telefone celular. Uma mulher, que se identificou como esposa de Herbert, atendeu a ligação e negou que o marido tenha sido preso. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.