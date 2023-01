Lapa, treinador de Bruna Griphao, revela segredo do tanquinho sarado

O BBB23 mal começou e um detalhe sobre um dos brothers não passou despercebido pelos espectadores em geral: o tanquinho saradíssimo da participante Bruna Griphao. Natural do Rio de Janeiro, a atriz, modelo e influenciadora de 23 anos é dona de um físico super torneado e tem chamado muita atenção na internet com seu abdômen cheio de gominhos visíveis.

Bruna Griphao exibe tanquinho sarado no BBB23Fã assumida dos exercícios físicos, em especial da prática de abdominal, a loira malha todos os dias pela manhã e à noite. Quem revela essa informação é o personal trainer Ricardo Lapa, profissional responsável pelos treinos noturnos da jovem. Em entrevista à Coluna Claudia Meireles, ele revela como fez para conquistar famosos de todo o país e uma legião de mais de 100 mil alunos on-line, além do segredo do abdômen trincado de Bruna Griphao e de outras celebs.

Conheça a trajetória de Ricardo Lapa:

Ricardo LapaNascido no Morro dos Macacos, em Vila Isabel (Rio de Janeiro), Ricardo Lapa ingressou na esfera da educação física influenciado pelo irmão, que já era personal trainer. No entanto, anteriormente, ele já havia trabalhado em carvoaria, loja de tênis, como taxista e até acompanhante de Papai Noel.

Hoje, o educador reside na Barra da Tijuca, e consegue exercer a profissão em mais de 22 países por meio da Academia Foguete (calma que a gente te explica!).

Academia FogueteIdealizada pelo instrutor, a Academia Foguete é um projeto com aulas ao vivo on-line que, hoje, somam mais de 100 mil alunos em todo o mundo. A iniciativa também oferece lives gratuitas de treino com famosos no Instagram, como Isabella Santoni, Rachel Apollonio, Marcelo Serrado e Tiago Martins, formando o Lapa Team.

Jade Picon e Malu Borges são alunas de Ricardo LapaO profissional conta que sempre apostou no universo digital. “Eu já investia nesse meio há mais de 10 anos, mesmo quando ninguém acreditava que daria certo”, fala ele. Foi quando, na pandemia de Covid-19, a plataforma decolou. “Eu não só acredito, como dedico minha vida a isso. O mundo hoje é híbrido: on-line e presencial. Não temos mais como fugir dessa realidade”, frisa.

“2023 é o ano da internacionalização presencial do Foguete. On-line, já estamos em 22 países. Mas os próximos passos estão por vir”

Ricardo LapaAlunos famososTodo o talento e esforço de Lapa o transformou, hoje, em um dos treinadores mais conhecidos do Brasil. Além de Bruna Griphao, celebridades como Jade Picon, Malu Borges, Chay Suede, Mari Saad, Rômulo Arantes e Rachel Apollonio tiveram o privilégio de ser alunos do tão aclamado professor. O segredo para essa conquista? “Sempre fui eu mesmo e trato todo mundo igual. Sempre soube o nome de cada aluno e quis saber sua história. É sobre se conectar com as pessoas, ter interesse e humanizar até mesmo no meio on-line”, diz.

Ricardo Lapa com Chay Suede e Jade PiconO truque para conquistar o abdômen trincadoVocê deve estar se perguntando o que Ricardo Lapa faz de tão milagroso para entregar a Bruna Griphao e a outros alunos de corpo escultural o tão desejado tanquinho sarado. É claro que a coluna não hesitou em questionar ao personal sobre o segredo de seus treinos. A resposta, infelizmente, nos deixa ainda mais curiosos, mas tem uma informação bastante impressionante:

“O segredo do mágico não pode ser revelado, mas o Método Lapa Team, o qual treino meus alunos de personal, é o mesmo aplicado na Academia Foguete, que qualquer um pode fazer de qualquer lugar do mundo. Mas, são, no mínimo, 240 abdominais por treino”, afirma.

Bruna Griphao, do BBB23, e seu famoso tanquinhoNova websérieAs rotinas fitness dos famosos, sob comando do professor, é o tema da nova websérie Vem Treinar Comigo, lançada na última terça-feira (24/1), pela Academia Foguete. Irão ao ar dois episódios por semana, um liberado na terça, outro na quinta-feira.

A cada semana, uma personalidade abrirá as portas de casa para mostrar a rotina, incluindo alimentação, hobbies e o treino na Academia Foguete.

Dicas para aderir à vida saudável em 2023Se você deseja começar o ano mais saudável e ativo, mas tem preguiça ou não gosta de atividades físicas, o personal dá uma dica: “Escolha os profissionais certos e faça uma atividade que te dê prazer e que vire rotina. 20 minutos na esteira não se comparam a 20 minutos de uma aula dinâmica, que te distrai, libera endorfina e faz você se apaixonar pelo esporte”, recomenda.

Conselho de expertAos que sonham em seguir os passos de Ricardo Lapa e se tornar um dos maiores treinadores do Brasil, ele manda o recado:

“Trabalhe e se interesse pelas pessoas e pelo o que você faz. Sou o primeiro a acordar e o último a ir dormir”, finaliza ele.

