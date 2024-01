Por que a “virgindade” ainda é um tabu tão grande?

Quando o assunto é sexualidade, a virgindade é uma das grandes questões (e tabus!). Na última semana, o assunto voltou aos holofotes após uma participante da pipoca do BBB24, Beatriz Reis, afirmar que é virgem aos 23 anos. A comerciante já garantiu que é uma escolha pessoal.

Contudo, fica o questionamento: por que algo tão natural chamou tanta atenção a ponto de gerar debates nas redes sociais? E de onde vem toda essa importância à virgindade?

O termo “virgindade” determina o fato de alguém já ter feito sexo ou não. Mas sabe-se que não existe um conceito ou regra que determine o que, especificamente, é sexo. Afinal, práticas que são elencadas como preliminares por muitos, como o sexo oral e a masturbação, podem ser consideradas como sexo.

“Contudo, em uma sociedade falocêntrica e machista, o fato é que muita gente só considera como sexo o que envolve penetração. No caso das mulheres, ainda vai além: existe toda a crença em torno do hímen – fina membrana que fica na entrada da vagina e costuma ser rompida no momento da penetração”, explica a terapeuta sexual Alessandra Araújo.

Em meio ao moralismo da sociedade e aos tabus em torno do sexo, surge o “mito da virgindade”, que faz com que as pessoas, principalmente mulheres, se considerem virgens (e dentro de certas regras e padrões). Muitas vezes, elas têm seus valores medidos por essa “métrica”.

O hímen, por sua vez, ainda é visto como uma “prova” de virgindade. Mas a teoria é questionável, uma vez que, além de existirem himens que não se rompem com a penetração, existem também os que se rompem sem necessitar dela. Já foi comprovado que é possível romper o hímen até mesmo praticando equitação.

E, afinal, existe tempo “certo” para perder a virgindade ou mesmo o que pode-se considerar sexualidade tardia? De acordo com o sexólogo Danilo Galante, isso vai variar de pessoa para pessoa, e não vale a pena forçar a barra para fazer sexo sem sentir que é o momento certo.

“O momento ideal é aquele em que a pessoa está tranquila com ela mesma. Ela precisa estar pronta para aquilo, estar com a ideia amadurecida. Esse aspecto é o mais importante”, afirma.