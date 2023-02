Largo da Mariquita é palco do musical  O Caminho dos Mascates 

Em circulação comemorativa de 13 anos, o Coletivo DUO apresenta o musical O Caminho dos Mascates, no Largo da Mariquita (Rio Vermelho), de quinta (9) a domingo (12), a partir das 17h. A sessão de sexta (10) terá acessibilidade em Libras. A montagem convida o público a dançar, se divertir e refletir a respeito da derrubada de uma muralha, repleta de ilusões – geográficas e racionalistas, que divide “ficcionalmente” o Brasil do Unidos Estados do Nordeste (UENE).

Com direção cênica de Elisa Mendes, o espetáculo é permeado de referências coletivas do ser nordeste, de um povo imaginário que em trânsito construiu um Brasil. O espetáculo tem dramaturgia de Denisson Palumbo e interpretação de Israel Barretto (Antônio Corrente), Marcos Lopes (Antônio das Velhas) e Saulus Castro, ator que também assina a direção musical.

Uma muralha separa Brasil e Unidos Estados do Nordeste (UENE), em O Caminho dos Mascates. Um plebiscito questiona a população se a muralha deve ou não ser derrubada, muralha que limita movimentos, trânsitos de memórias. No fluxo de ser e estar nesses territórios estão os mascates – vendedores viajantes constituídos de caminhos -, que carregam em suas malas ausências, histórias e desejos.

O espetáculo tem uma musicalidade que traz a pluralidade dos Nordestes. Baiões, Bois, Aboios, Sambas de roda, Maracatus, Cavalos Marinho, Frevos, Emboladas, Carimbós, Xotes, Xaxados, Serestas e tantas outras sonoridades do Brasil-Profundo. Diversidade de ritmos do Brasil-Profundo que fazem parte da poética musical e dramatúrgica do grupo.

Serviço – O Caminho dos Mascates, com Coletivo DUO | de quinta (9) a domingo (12), no Largo da Mariquita, Rio Vermelho