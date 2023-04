Saúde realiza Feira da Mulher em Periperi neste sábado (1º)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove, neste sábado (1º), mais uma edição da Feira de Saúde da Mulher. A iniciativa acontece na Praça da Revolução, em Periperi, no Subúrbio, das 8h às 16h, dentro das comemorações do Março Mulher.

Na ocasião, serão oferecidos às mulheres serviços de vacinação contra Covid-19 e Influenza (público-alvo adulto); atendimento médico-clínico e de enfermagem; testagem rápida para detecção de sífilis, HIV e hepatites B e C; orientações e avaliação de saúde bucal, com rastreamento para o câncer de boca; aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Também haverá orientações sobre sintomas, cuidados preventivos e tratamento da tuberculose e hanseníase; e atividades educativas sobre a Saúde da Mulher, incluindo os temas de violência e importância do rastreamento para o câncer de mama e para o câncer do colo do útero.

Quem comparecer ao espaço também vai poder solicitar a segunda via do Cartão SUS, inclusive, a impressão com nome social para mulheres trans e travestis. “Resolvemos estender as ações voltadas às mulheres, pensando naquelas que não puderam participar das atividades que preparamos durante os dias de semana do mês de março. A feira deste sábado é mais um ciclo de troca, aconselhamento, autocuidado e atendimento exclusivo às mulheres soteropolitanas”, declara a titular da SMS, Ana Paula Matos.

Os serviços de saúde seguem sendo oferecidos nas 160 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nos centros especializados da rede municipal durante todo o ano. A lista de serviços pode ser acessada no site www.saude.salvador.ba.gov.br .