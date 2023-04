Laudo aponta que Anderson Torres apresenta risco de suicídio, e advogados pedem prisão domiciliar

Os advogados do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, entraram com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido de liminar, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça. O site da Jovem Pan teve acesso ao documento apresentado nesta quarta-feira, 26. No HC, a defesa pede revogação da prisão ou a concessão de prisão domiciliar e cita o estado de saúde mental do ex-secretário, preso desde 14 de janeiro por suposta omissão de responsabilidade nos atos de 8 de Janeiro. O habeas corpus menciona laudo psiquiátrico, do dia 10 de abril, que apontou risco de suicídio. “Desta vez em laudo confeccionado em 22/04/2023, registrou que: “dentro desse contexto, vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio. Ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar”, diz o documento.

