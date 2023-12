Laudo aponta que fã de Taylor Swift morreu por exaustão térmica

O laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro comprova que a causa da morte de Ana Clara Benevides foi a exaustão térmica por exposição ao calor extremo. A universitária, de 23 anos, passou mal no primeiro show da turnê da cantora Taylor Swift no Brasil, no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, quando as temperaturas atingiram cerca de 40°C. A jovem chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Salgado Filho, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

No documento, assinado pelo perito legista Reginaldo Franklin Pereira, é informado que o exame toxicológico não apontou o uso de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas e Ana Clara foi exposta indiretamente ao sol, o que provocou uma exaustão térmica pelo calor difuso. “Com quadro hemodinâmico (choque), cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, e morte súbita”, finalizou o profissional. Em nota, a Polícia Civil responsável pelo caso afirmou que a T4F (Time For Fun) será intimada para apresentar explicações. “De acordo com a 24ª DP (Piedade), após análise do laudo do Instituto Médico Legal (IML), que apontou as causas da morte, os representantes da empresa organizadora do evento serão chamados para prestar esclarecimentos. A investigação está em andamento”.

Na época, a cantora publicou um pronunciamento em seu Instagram afirmando estar arrasada com o ocorrido. “Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem. Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, pois me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil”, disse Taylor.

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, no dia seguinte ao evento, o Governo Federal criou uma portaria que permite aos fãs entrarem com água em shows no Brasil. Além disso, eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso.