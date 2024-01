“Lazarento e desonesto”, diz Luana Piovani sobre ex de Ana Hickmann

Luana Piovani usou as redes sociais, nessa quinta-feira (4/1), para sair em defesa de Ana Hickmann após o ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, pedir a prisão da ex-mulher por alienação parental.

“Um morfético, lazarento, desonesto, podre. Vai pagar direitinho e nós vamos todos assistir. Karma is a bitch”, escreveu Piovani, ao compartilhar uma notícia sobre o caso.

lexandre Correa acusou a apresentadora de alienação parental por descumprir uma decisão judicial e impedir que o filho, de 9 anos, passe o período de férias com ele. Segundo o site Notícias da TV, os advogados do empresário pediram a prisão em flagrante da famosa nessa quarta-feira (3/1), e exigiram que sejam tomadas as medidas necessárias para que o menino seja entregue ao genitor.

Foi determinado pela Justiça que o menino deveria ficar com Alexandre, acusado de agredir a apresentadora em novembro de 2024, entre os dias 3 e 10 de janeiro, porém, Ana Hickmann teria se recusado a entregar a criança ao pai.

Ainda segundo o site, de acordo com os advogados de Alexandre, a apresentadora teria permitido apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde.

Ela teria alegado que viajaria para praia com amigos e levaria o filho. O empresário disse que tentou chamar a polícia e o Conselho Tutelar para denunciar o descumprimento da decisão em flagrante, porém, não conseguiu completar a ligação.