Empresária, Giovanna Leão, da Casa de Vidro, diz: “Estou endividada”

Empresária do ramo da beleza, Giovanna Leão tem 25 anos e é uma das participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23. A dinâmica teve início nesta terça-feira (10/1) e irá colocar um brother e uma sister dentro do reality show que estreia no dia 16 de janeiro. A coluna te conta um pouco sobre Giovanna, que se diz endividada.

De Campinas, São Paulo, Giovanna vende kits de alongamento de unhas após ter começado direito e química e nunca ter terminado nenhuma das graduações. A jovem foi emancipada aos 16 anos para ajudar no sustento da família.

arte-participante-casa-de-vidro-giovanna-leao-bbb23-globo-10012023

Giovanna Leão está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-manoel-bbb23-globo-10012023

Manoel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-paula-bbb23-globo-10012023

Paula está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-gabriel-bbb23-globo-10012023

Gabriel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

Giovanna é também gamer, participa de partidas de League Of Legends e realiza transmissões do jogo pela web. Vaidosa, ela já fez rinoplastia, preenchimento labial, enxerto bumbum, lipoaspiração e colocou dentes de porcelana.

Geminiana, a participante da Casa de Vidro admitiu ter o cabelo castanho e pintá-lo de ruivo, além de ter dito que tem um crush no cantor Jão.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.