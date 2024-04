Leandro de Jesus cobra Jerônimo pela entrega de ônibus parados após criança morrer ao cair de transporte público em Ipirá

Foto: Divulgação

Após uma criança de cinco anos morrer ao cair de um transporte escolar em Ipirá, município 210 km distante de Salvador, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que já havia denunciado que ônibus escolares enviados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Bahia estão parados em um terreno de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento e Ação Rural (CAR), localizado no pátio da antiga Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), no bairro de Itapuã, afirmou que a tragédia poderia ser evitada se a cidade recebesse um dos veículos.

Em visita ao município na última quarta-feira (10), conforme vídeo nas redes sociais, o deputado conferiu o estado do carro, onde denunciou que o veículo estava com diversos pontos de ferrugem, com bancos sem cinto de segurança, bem como com tempo de uso de mais de 30 anos, o que não é permitido . De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), a vida útil de um veículo de transporte escolar é de 20 anos.

“A pergunta que fica, mais uma vez, para o governador Jerônimo Rodrigues é: por qual motivo não entregou os ônibus? A vida desta criança poderia ter sido poupada caso o veículo fosse entregue. Essa é a realidade de Ipirá e de diversos municípios da Bahia. É precário o transporte escolar. Os carros têm mais de 30 anos, sem nenhuma condição de uso, quanto mais para transporte de crianças”, disse o deputado.

Há duas semanas, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi acionado, através de uma notícia de fato encaminhada pelo deputado Leandro de Jesus, para averiguar o estado de diversos equipamentos que estão parados no pátio em Salvador. O parlamentar acrescenta que foi convidado pelo órgão, inclusive, para levar mais informações sobre o fato.

