Reunião para apresentação da Campanha Leão do Bem 2023 (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (16), ocorreu uma reunião entre a Secretaria de Assistência Social, contadores do município de Teixeira de Freitas e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A ocasião teve enquanto proposta manter o contato com representantes do setor contábil teixeirense para apresentar a campanha Leão do Bem 2023.

Tal iniciativa possibilita que os contribuintes Pessoa Física e Pessoa Jurídica possam destinar uma parte do seu Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) ou ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

Reunião para apresentação da Campanha Leão do Bem 2023 (Foto: Wesley Morau)

Os recursos dos fundos serão aplicados, exclusivamente, nos programas e ações de proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes e da pessoa idosa, sob a orientação dos respectivos Conselhos, sujeitos à fiscalização do Ministério Público. Com a realização da campanha, a administração irá realizar a prestação de contas à população, em consonância com a transparência da gestão atual.

O post Leão do Bem 2023: reunião apresenta campanha a representantes do setor contábil teixeirense; entenda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.