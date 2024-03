Latino revela projetos musicais com Tierry: “Um dos mais talentosos”

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o cantor Tierry, compositor de muitas músicas de sucesso como “Rita”, pode estar preste a fazer um feat com outro hitmaker, Latino. De acordo com o intérprete de “Festa no apê”, os dois trocaram muita ideia sobre novos projetos musicais. “Um dos caras mais talentosos dessa nova geração”, disse em primeira mão para esta jornalista.

“Tierry é um dos caras mais talentosos dessa nova geração de artistas. Admiro muito sua trajetória e estamos conversando sobre um possível trabalho juntos”, completou Latino.

O encontro dos músicos aconteceu na casa do artista, que ganhou destaque na década de 90, gerando muitas expectativas em torno de uma possível parceria: “Tenho um projeto de releitura de alguns sucessos da minha carreira e Tierry tem tudo pra ser o primeiro nome nessa história”.

Em março do ano passado, eles tiveram seus nomes envolvidos em uma polêmica. Rumores de que Tierry estava tendo um affair com uma ex do colega, a DJ Jéssica Brankka, começaram a circular, mas logo o rapaz desmentiu os boatos para a coluna. “Não temos nada”, garantiu.

Tudo começou depois que vários internautas notaram que o cantor havia passado a seguir Jéssica recentemente e logo começaram os boatos de que Tierry já estaria vivendo outro romance desde o fim do namoro com Gabi Martins. Na época, o cantor explodiu contra os seguidores do Twitter: “Quem eu sigo ou não é problema meu!”.

Tierry e Latino

Tierry e Latino Reprodução

Tierry e Latino

Tierry e Latino Reprodução

Tierry e Latino

Tierry e Latino Reprodução

Mas, as especulações continuaram e ganharam mais força por conta de um almoço entre Tierry e seu assessor de imprensa, em um badalado restaurante na capital paulista. Um óculos esquecido e um drink totalmente cheio, colocado em um terceiro lugar na mesa, levantou a hipótese de uma pessoa a mais além da dupla, que aparece em um clique viralizado. Os fãs logo deduziram que se tratava de Jéssica.

Na ocasião, ele confirmou o almoço do cantor e ainda enviou um vídeo comprovando que os óculos pertencem ao artista. A bebida foi um pedido de Tierry, que acabou desistindo e preferindo tomar um vinho durante a refeição. Tudo em paz!