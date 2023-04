Legado de Gilberto Amaral é homenageado na CLDF no Dia do Jornalista

Primeiro colunista social do país, Gilberto Amaral recebeu moção de louvor, assim como colaboradores do portal Metrópoles 05/04/2023 20:30, atualizado 05/04/2023 20:37

Matheus Veloso/Metrópoles

Em julho do ano passado, familiares e amigos — a Coluna Claudia Meireles está incluída nesse grupo — se despediram do consagrado jornalista Gilberto Amaral. Em busca de condecorar, in memoriam, o trabalho majestoso do primeiro colunista social do Brasil, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL-DF) prestou tributo ao profissional em uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Além de Gilberto, outros profissionais da comunicação da capital federal receberam a moção de louvor durante a sessão em homenagem ao Dia do Jornalista, celebrado anualmente em 7 de abril. Cinco colaboradores do Metrópoles estiveram entre os agraciados com a honraria: o editor-chefe, Otto Valle; a editora de capa, Verônica Soares; e os repórteres Alan Rios, Isadora Teixeira e Manoela Alcântara.

Familiares de Gilberto Amaral recebem a moção de louvor em nome do falecido pai, o jornalista Gilberto AmaralHomenageados do portal Metrópoles: Verônica Soares, Otto Valle, Manoela Alcântara, Alan Rios e Isadora TeixeiraProfissionais que já passaram pelo portal ganharam a condecoração concedida por Joaquim Roriz Neto. A sessão solene teve início com o Hino Nacional, formação da mesa com renomados nomes do jornalismo e um discurso do deputado para parabenizar todos os presentes pelo “trabalho de excelência” nos veículos de comunicação em que atuam.

O parlamentar definiu o jornalismo como “uma das profissões mais importantes” e “difícil de exercer” na atualidade. Em conversa com a coluna, Joaquim elogiou os profissionais da capital federal e o trabalho executado por eles, é claro.

Foi uma honra estar presidindo essa sessão. Os jornalistas dessa cidade, além deles serem corajosos, éticos e esforçados, precisam ser prestigiados, porque são eles quem levam a verdade para a população. É o jornalista que não toma partido. Ele não busca falar bem ou mal, busca falar a verdade e precisa ser prestigiado. Eu agradeço a todos vocês pelo trabalho de excelência

Deputado Joaquim Roriz NetoDeputado distrital Joaquim Roriz Neto conduz a sessãoIn memoriamFilhos do homenageado Gilberto Amaral, Marcelo, Bernadette e Rodrigo participaram da sessão solene. Eles representaram o pai no tributo e receberam a moção de louvor. Em entrevista, a filha do icônico colunista social destacou ser um momento de “emoção” e de “reconhecimento” de quem amava o jornalismo e Brasília.

“Meu pai é uma pessoa maravilhosa que nos deixou. Nós sabemos que ele será sempre lembrado. Brasília, para ele, era de um significado muito grande, na vida dele. Ele amava muito essa cidade. Isso para ele e para nós da família é um reconhecimento enorme de carinho e de amor da cidade para ele”, enfatiza Bernadette.

Filhos do homenageado Gilberto Amaral: Marcelo, Bernadette e Rodrigo AmaralBernadette e Marcelo AmaralConfira os cliques:

Otto Valle, Manoela Alcântara, Isadora Teixeira e Verônica SoaresBernadette e Marcelo AmaralFernando Nogueira, Marcelo Amaral, Bernadette Amaral e Rodrigo AmaralVerônica Soares, Caio Barbieri, Isadora Teixeira, Matheus Garzon, Otto Valle, Manoela Alcântara e Suzano AlmeidaPlenário da CLDFDeputado distrital Joaquim Roriz NetoIsadora Teixeira recebe a moção de louvorManoela Alcântara recebe a moção de louvorOtto Valle recebe a moção de louvorVerônica Soares recebe a moção de louvor

