Jair Bolsonaro deve depor nesta terça-feira sobre caso do cartão de vacina

Oitiva do ex-presidente está marcada para as 13h e acontecerá na sede da PF, em Brasília; Mauro Cid deverá ser ouvido novamente na quinta-feira, 18

JOSÉ LUIZ TAVARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-presidente foi alvo de mandado de busca e apreensão durante operação da PF no começo de maio



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido nesta terça-feira, 16, às 13h, na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília. O depoimento é referente ao caso sobre os cartões de vacinação e Bolsonaro deverá explicar e repetir as informações de que não se vacinou e que não ordenou que alterassem essas informações no aplicativo do Conecte-SUS. O ex-ajudante de ordens, Coronel Mauro Cid, que também foi alvo da mesma operação, será ouvido na quinta-feira, 18. A expectativa é de que o ex-ajudante respondas os questionamentos, já que na oitiva anterior, ficou em silêncio. Jair Bolsonaro e Mauro Cid foram alvos da Operação Venire, deflagrada pela PF no dia 3 de maio. Cid e outras duas pessoas foram presas, enquanto Bolsonaro foi alvo de mandado de busca e apreensão. As inserções falsas de dados sobre a imunização teriam acontecido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como principal consequência a “alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante”, permitindo que os beneficiários pudessem emitir certificados de vacinação e burlar restrições sanitárias vigentes para conter o avanço da Covid-19.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro