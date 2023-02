Leilão virtual disponibiliza 57 imóveis em onze estados a partir de R$43 mil; veja opções na Bahia

O Santander realizará um leilão virtual de 57 imóveis com valores a partir de R$ 43,8 mil. Os interessados poderão oferecer lances até 13 de fevereiro, às 15h30, pela plataforma Superbid Exchange e no portal Santander Imóveis

São lotes residenciais e comerciais localizados em 11 estados: Bahia (2), Ceará (1), Minas Gerais (7), Paraná (5), Pará (1), Pernambuco (4), Rio Grande do Norte (2), Rio Grande do Sul (5), Rio de Janeiro (14), Santa Catarina (2) e São Paulo (14). Na plataforma da Superbid Exchange, os interessados podem aplicar filtros para encontrar imóveis de acordo com a localização e valor.

No Nordeste, uma sala comercial de 93 m2 está à venda em Itabuna (BA) a partir de R$ 378,8 mil (48% de deságio). Em Fortaleza (CE), uma casa de 241 m2 recebe lances a partir de R$ 173 mil (42% abaixo do valor de avaliação).

Em Bauru (SP), uma casa de 242 m2 está vai a leilão com lance inicial de R$ 255,3 mil (40% de deságio). Em Ribeirão Preto (SP), um apartamento de 134 m2 está disponível a partir de R$ 181,4 mil (40% abaixo do valor de avaliação). Na capital, uma casa de 3,2 mil m2 recebe lance inicial de R$ 2,4 milhões (49% de deságio).

Ainda na região Sudeste, em São Gonçalo (RJ), uma casa de 360 m2 recebe lances a partir de R$ 181,4 mil (37% abaixo do valor de avaliação). No Rio de Janeiro, a partir de R$ 177,2 mil é possível arrematar um apartamento de 79 m2. Com 55% de deságio, ainda na capital fluminense, uma casa de 360 m2 está à venda a partir de R$ 311,6 mil.

No Rio Grande do Sul, uma casa com 300 m2 em Balneário Pinhal, está à venda com valor inicial de R$ 46,2 mil (38% abaixo do valor de avaliação). Em Porto Alegre (RS), uma casa com 56 m2 recebe lances a partir de R$ 152,4 mil (39% de deságio). Ainda na capital, com valor 41% abaixo do mercado, um apartamento de 72 m2 está à venda a partir de R$ 84,8 mil.

Segundo o Santander, os imóveis que tiverem débitos de IPTU e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão.

O banco oferece ainda facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% do valor do bem, até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; lotes e terrenos devem ser adquiridos exclusivamente à vista. Mais informações podem ser consultadas no edital, disponível nos links de cada leilão ou no portal do Santander Imóveis.

Dicas

É importante estar preparado antes de participar de um pregão:

Pesquise: Antes de ir ao leilão, pesquise sobre o imóvel que você está interessado. Verifique sua localização, estado geral e outros fatores importantes.

Inspecione: Se possível, inspecione o imóvel antes do leilão. Isso permitirá que você veja o estado geral do imóvel e faça uma estimativa mais precisa do valor.

Determine o orçamento: Decida quanto você está disposto a gastar antes de ir ao leilão. Não ultrapasse seu orçamento, pois leilões podem ser emocionantes e é fácil ficar preso na emoção do momento.

Entenda as regras: Veja o edital do leilão. Conheça as regras do leilão, incluindo as condições de pagamento e os processos envolvidos.