Fotos de Marília Mendonça no IML vazam e advogado vai acionar Justiça

A assessoria de Marília Mendonça se manifestou, nesta quinta-feira (13), sobre o vazamento de dados do laudo do Instituto Médico Legal (IML), incluindo fotos da artista, morta em 2021, após um acidente de avião. A informação é do portal Metrópoles.

A equipe da cantora diz que está “chocada” com o tipo de conteúdo publicado nas redes sociais, além de afirmar que o advogado da cantora, Robson Cunha, “está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis”.

“Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”, completa o comunicado.

Leia a nota completa:

Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo.

Nesta quarta, fãs recuperaram mensagens que Marília postou nas redes em 2019, pedindo para que as pessoas parassem de compartilhar informações sensíveis de pessoas após a morte.

“Quantas vezes vocês vão matar as pessoas? existia um limite do medo: o medo de morrer. hoje tenho medo até do depois da morte. o que tem no lugar que era pra ser um coração aí dentro de vcs? #NaoCompartilheADor”, publicou a cantora na época.