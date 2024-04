Leilões do Detran-BA tem mais de 1 mil opções de veículos em Eunápolis

E se você pudesse adquirir um veículo conservado, por um valor abaixo da tabela, de forma legal e segura? E melhor, se ele fosse adquirido livre de multas e impostos? Essa é a proposta do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) que está com está com cinco leilões abertos. Nos certames, além de sucatas aproveitáveis, veículos conservados e custodiados em 23 cidades baianas. Ao todo, são 1.268 lotes.

É importante ler as regras constantes no edital que deverá ser baixado através do portal oficial do Detran para evitar qualquer transtorno ao participante. Tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas podem participar dos certames oferecidos pelo departamento, desde que preencham os requisitos contidos nos editais disponíveis no site do órgão: www.detran.ba.gov.br. Para visualizar, basta entrar no ícone “Leilões” e depois clicar em “Edital”, em seguida escolher o certame de interesse.

Para participar das hastas públicas de forma online, basta acessar o site indicado do leiloeiro que conduzirá o certame, realizar o cadastro e ofertar os lances, e acompanhar os lances de terceiros. Nos editais 06, 07, 08, 09 e 10/2024, respectivamente, os sites dos leiloeiros são: www.cravoleiloes.com.br, www.kcleiloes.com.br, www.patiorochaleiloes.com.br, www.rjleiloes.com.br e www.danielgarcialeiloes.com.br.

“Em 2024, trabalharemos para realizar mais leilões, visando o esvaziamento dos pátios em todo o Estado e a venda dos veículos não resgatados pelos proprietários no devido prazo estipulado por lei”, enfatizou a presidente da Comissão de Leilão, Júlia Sanches.

Em 2023, o Detran-BA realizou 35 leilões, com cerca de 15 mil lotes vendidos, quatro mil lotes a mais do que em 2022, representando um aumento de 40% comparado ao ano anterior, abarcando veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição.

Visitação

As visitações ocorrem sempre nos cinco dias úteis que antecedem a data da disputa e são indispensáveis para o interessado ter real noção das condições dos veículos, embora sejam disponibilizadas fotos e informações adicionais no site.

Os editais abertos contemplam 23 municípios. O primeiro Leilão acontece para lotes custodiados em Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi.

O Leilão 10/2024 detalha veículos conservados em Salvador, Camaçari, Irecê, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

As datas de visitação nos respectivos municípios bem como os endereços também estão nos editais.

Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com a Comissão de Leilão, através do telefone (71) 3116-2300 ou pelo e-mail: [email protected]