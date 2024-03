“A cultura preserva a sustentabilidade ambiental”, disse Arlyson Gomes sobre a nova Secretaria do Clube Nacional de Artistas do Brasil

Nesta quarta-feira, dia 6 de março, o presidente do Clube Nacional de Artistas do Brasil, Arlyson Gomes, anunciou um projeto ambicioso que busca unir esses dois aspectos fundamentais: a criação da Secretaria de Sustentabilidade e Cultura Ambiental do Clube.

A nova secretaria surge como resposta à crescente preocupação com as questões ambientais e culturais no país. Seu objetivo principal é promover a conscientização e ações concretas que integrem a preservação ambiental com as manifestações culturais.

Em seu pronunciamento, Arlyson Gomes destacou a importância dessa iniciativa para o Clube Nacional de Artistas e para a sociedade como um todo. Ele ressaltou que a preservação do meio ambiente é um dever de todos e que a cultura pode desempenhar um papel fundamental nesse processo.

Embora os detalhes sobre a composição da nova secretaria ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é alta entre os membros do Clube e a comunidade artística em geral. Acredita-se que a criação desta secretaria representará um marco na promoção de práticas sustentáveis e na valorização da cultura como agente de transformação social e ambiental.

Em um momento em que a preocupação com o futuro do planeta se torna cada vez mais urgente, iniciativas como essa demonstram o comprometimento e a responsabilidade do Clube Nacional de Artistas do Brasil com as gerações presentes e futuras.