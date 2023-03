Everaldo valoriza atuação do Bahia e mira título do Baianão na Fonte Nova

O primeiro jogo da final do Campeonato Baiano terminou empatado. Na Arena Valfredão, Bahia e Jacuipense ficaram no 1×1. Pelo lado tricolor, o artilheiro Everaldo foi o responsável por balançar as redes e impedir a derrota.

Após a partida, o camisa 9 lamentou o resultado, mas valorizou a atuação da sua equipe. Para ele, o Bahia poderia ter vencido se o ataque tivesse sido um pouco mais eficiente.

“Nós viemos em busca do triunfo, infelizmente não aconteceu, mas temos que levar em conta que fizemos um bom jogo. Tivemos muitas oportunidades, não fomos eficientes assim, mas temos que validar esse resultado. Tenho certeza que domingo a Fonte Nova estará lotada para nos ajudar a conquistar esse título tão esperado”, disse.

Everaldo chegou a oito gols no ano e é o artilheiro do time na temporada. Para ser campeão, o tricolor terá que vencer por qualquer placar no jogo da volta. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A segunda partida da decisão do estadual será no próximo domingo (2), às 16h, na Fonte Nova.